ABD'nin Yemen'deki Hava Saldırıları Devam Ediyor

ABD'nin Yemen'in El-Cevf ve Sada kentlerine hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Husilere bağlı El-Mesire televizyonunda yer alan habere göre, ABD savaş uçakları Yemen kentlerini hedef aldı.

Cevf'e bağlı 2 ilçeye 4, Sada'da ise 3 hava saldırısı düzenlendiği aktarıldı.

Haberde, hedef alınan yerlerde can kaybı ve hasar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Mesire Televizyonunun bir önceki haberinde de ABD'nin başkent Sana'ya bir dizi hava saldırısı düzenlediği ifade edilmişti.

Husilere bağlı Sağlık Bakanlığından dün yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin 17 Nisan gecesi Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 80'e yükseldiği, 150 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek, saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.