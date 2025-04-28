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ABD'nin Yemen'de Düzenlediği Hava Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti

ABD'nin Yemen'de Düzenlediği Hava Saldırılarında 8 Kişi Hayatını Kaybetti
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ABD'nin Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 8 kişi hayatını kaybetti. Saldırılarda onlarca kişi yaralandı ve kurtarma ekipleri enkaz altında hayatta kalanları aramaya devam ediyor.

SANA, 28 Nisan (Xinhua) -- ABD'nin Husilerin kontrolündeki Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Husi sağlık yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre pazar günü gece saatlerinde gerçekleşen saldırılarda ilk belirlemelere göre onlarca kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin kentin kuzeyindeki Beni El-Haris bölgesinde ABD savaş uçakları tarafından bombalanan üç evin enkazında hayatta kalanları aramaya devam ettiği belirtildi.

Husilere ait El-Mesira televizyonu, pazar günü boyunca düzenlenen yaklaşık 20 ABD hava saldırısında başkent de dahil olmak üzere ülkenin kuzeyindeki çeşitli noktaların hedef alındığını bildirdi.

Bir gün önce kentin güney ve kuzeyindeki iki eve yönelik ABD hava saldırılarında da 2 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, daha önce yaptığı açıklamada yeni hava saldırılarının Husileri hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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