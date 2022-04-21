ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Lempert, Ramallah'ta - Haberler

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ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Lempert, Ramallah'ta

AA - Güncel
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Lempert ile bir araya gelmesi RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Lempert ile Ramallah'taki...

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Lempert ile bir araya gelmesi RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Lempert ile Ramallah'taki başkanlık sarayında bir araya geldi.

AA / Güncel

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