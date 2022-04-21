ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Lempert, Ramallah'ta

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Lempert ile bir araya gelmesi RAMALLAH - Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD'nin Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Yael Lempert ile Ramallah'taki başkanlık sarayında bir araya geldi.

AA / Güncel