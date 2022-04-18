ABD'nin Virginia eyaletindeki bir camiye İslamofobik saldırı - Haberler

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ABD'nin Virginia eyaletindeki bir camiye İslamofobik saldırı

AA - Islam Doğru - Güncel
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ABD'nin Virginia eyaletindeki bir camiye İslamofobik saldırı

ABD'nin Virginia eyaletindeki bir caminin İslamofobik saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

ABD'nin Virginia eyaletindeki bir caminin İslamofobik saldırıya maruz kaldığı belirtildi.

Eyaletin Glen Allen yerleşkesinde bulunan West End İslam Merkezi'nden yapılan açıklamada, gündüz vakti camiye giren kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin etrafa zarar verdiği kaydedildi.

Açıklamada, camideki vandalizm sırasında duvarlara Müslüman karşıtı yazılar yazıldığı, camların kırılarak camideki eşyalara zarar verildiği ifade edildi.

Caminin son 6 ayda 2 kez benzeri vandalizme uğradığına dikkat çekilen açıklamada, "Ramazan ayında ibadet yerine yapılan bu saldırı, Müslüman toplumuna yapılan bir saldırıdır." ifadesine yer verildi.

Saldırının, Henrico Bölgesi Polis Departmanı tarafından nefret suçu kapsamında soruşturulduğu bildirildi.

AA / Islam Doğru - Güncel

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