Abd, Maduro'nun Kaçırıldığı Gün Venezuela'daki İlaç Depolarını da Vurdu

(ANKARA) – ABD'nin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'yu kaçırdığı gün La Guaira eyaletine düzenlediği bombalı saldırılarda, böbrek hastalarına yönelik ilaç depolarının da hedef alındığı belirlendi. Saldırıda iki büyük depo tamamen yıkılırken, hemodiyaliz malzemeleri etrafa saçıldı.

Venezuela devlet televizyonu TeleSur, 3 Ocak'ta La Guaira'da düzenlenen hava saldırılarında böbrek hastaları için ilaçların bulunduğu depoların vurulduğunu bildirdi. Habere göre, iki büyük depo tamamen yok oldu, içlerinde bulunan hemodiyaliz ekipmanları çevreye savruldu.

Venezuela'nın, ABD ambargosu nedeniyle ilaç tedarikini üçüncü ülkeler üzerinden oluşturulan üçlü güzergah aracılığıyla sağlamak zorunda olması, söz konusu depoların kasıtlı olarak hedef alındığı yorumlarını güçlendirdi.

TeleSur'un aktardığına göre, deniz ve hava unsurlarının ortak saldırısında bir sivil yerleşim de füze ile vuruldu. Bölge sakinlerinden biri, "Füze bir evin yatak odasına düştü. Yaşlı bir kadın hayatını kaybetti" dedi.

Bir başka görgü tanığı ise ikinci füze saldırısında dört evin tamamen yıkıldığını anlatarak, hayatta kalmasını "bir mucize" olarak nitelendirdi ve "Uzanıyordum. İlk patlamayı hissettiğimde ayağa kalktım. Ancak biri bana 'tutun, mutfağa doğru' dedi. Ardından bir ıslık sesi ve çok büyük bir patlama duydum. Duvarlar etrafa savruldu. Kendimi dar bir sokağa attım." dedi.