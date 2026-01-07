Haberler

Venezuela: ABD'nin askeri müdahalesi sonucu en az 24 güvenlik gücü öldü

Güncelleme:
Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, ABD'nin gerçekleştirdiği askeri müdahale sonucu en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi. Venezuela Başsavcısı, yaşanan ölümleri 'savaş suçu' olarak nitelendirip soruşturma başlatacaklarını duyurdu.

ABD'nin, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla sonuçlanan Venezuela'ya askeri müdahalesinde, Venezuela tarafında en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiği bildirildi.

Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab ve Venezuelalı yetkililer, ABD'nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesinde yaşanan kayıplara ilişkin açıklamada bulundu.

Saab, ABD'nin gece yarısı düzenlediği askeri müdahalesi sonucu "düzinelerce" yetkili ve sivilin öldürüldüğünü ve savcıların bu ölümleri "savaş suçu" olarak nitelendirerek soruşturacağını söyledi.

Yetkililer de söz konusu müdahalede en az 24 güvenlik gücünün hayatını kaybettiğini kaydetti.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
