ABD'nin Venezuela Saldırısı... Malezya Başbakanı İbrahim: "Karar Venezuela Halkına Bırakılmalı"

(ANKARA) - Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ABD'nin Venezuela saldırısı konusunda, uluslararası hukuk ve kurallara dayalı güçlü bir duruş sergilediklerini belirterek, "büyük veya küçük hiçbir ülkenin tek taraflı eylemlerde bulunmaması gerektiğini, ABD'ye geri adım atması ve kararı Venezuela halkına bırakması yönünde çağrıda bulunduklarını" söyledi.

Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malezya Başbakanı Enver İbrahim, SETA Vakfı tarafından Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katılımıyla bir otelde düzenlenen "Güç Devri: Malezya ve Türkiye için Stratejik Tercihler" başlıklı toplantıda konuştu.

Venezuela konusunda ABD'ye "geri adım atması ve kararı Venezuela halkına bırakması yönünde çağrıda bulunduklarını" belirten İbrahim, "Bu çağda gerçekleştirilen bu tür tek taraflı müdahaleler, büyük bir endişe ve istikrarsızlığa yol açıyor. Malezya olarak demokrasiye inanan bir ülke sıfatıyla diyalogu sürdürsek de gerçeklere ve hukuka dayalı ilkeli pozisyonumuzu koruyacağız" dedi.

İsrail'in Filistin topraklarındaki politikalarını eleştiren İbrahim, "Daha önce Vietnam'da ya da Cezayir'de olanlara bakın, 2026 yılındayız ve hala sömürgeciliği görmezden gelemeyiz. Batı Şeria'daki genişleme sömürgeciliktir. Bunun ötesinde, bu bir zulümdür. Buna karşı tepkili olmalıyız. Aksi takdirde insanlık duygumuzu kaybederiz" diye konuştu.

"Erdoğan ile stratejik vizyonumuz ortak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dostane ilişkileri olduğunu aktaran İbrahim, Türkiye ve Malezya'nın izlediği dış politikanın benzerliğine dikkati çekti. İbrahim, "Gelişmekte olan ülkeler ve ekonomiler, geleceğimizin mutlaka büyük güçlerin, ister ABD olsun ister Çin, diktalara bağlı olmadığını fark etmeli. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da tıpkı bizim Malezya'da yaptığımız gibi çok gerçekçi ve stratejik bir pozisyon aldığına inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

"Söylenenler ve sahada uygulananlar arasında çelişkiler var"

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, mevcut dönemi "karmaşa, kaos ve çelişkilerin hakim olduğu postnormal zamanlar" olarak nitelendirerek şunları kaydetti:

"Şu an belirsizlikler dönemine şahitlik ediyoruz. Siyasi arenada ikiyüzlü durumlar yaşanıyor. Söylenenler ile sahada uygulanan eylemler arasında, ister Gazze'de olsun ister Venezuela'da, çelişkiler var. Bu durum, uluslararası sistem ve düzenin başarısız olduğunun göstergesidir. Siyasi liderler, çelişki sergiliyor. Demokrasi ve insan hakları kavramları işlevsiz hale geliyor ve toplumlarımızdaki pek çok kişi tarafından sorgulanır oluyor. Çünkü artık bu büyük ve etkileyici söylemlere, süslü laflara ve retoriklere değil, sahadaki kararlılık ve eylemlere göre değerlendirme yapıyoruz."