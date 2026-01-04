ABD'nin Venezuela Operasyonu: Maduro'nun Kaçırılmasıyla Dünya Gündemi Sarsıldı

(ANKARA) - ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'a yönelik askeri saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşiyle kaçırılarak ABD'ye götürülmesi, dünya gündemini sarstı. ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları, küresel çapta protestolar, sert diplomatik tepkiler ve Birleşmiş Milletler'in acil toplantı kararıyla kriz çok boyutlu bir hale geldi.

İşte Venezuela operasyonunun 10 maddelik özeti:

1- ABD Karakas'ı bombaladı, Devlet Başkanı Maduro'yu kaçırdı

ABD'nin Venezuela'nın başkenti Karakas'ı bombalaması ve ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro ile eşi yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır" açıklamasında bulunması dünya gündemini değiştirdi. ABD'nin operasyonu sonrası alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'i taşıyan uçağın New York kentinin kuzeyindeki bir üsse indiği bildirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından, Karakas'a düzenlenen saldırıların ardından kaçırılarak ABD'ye götürülen Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun "USS Iwo Jima" gemisinden fotoğrafını yayımladı.

2- Trump: "Makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz"

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ardından düzenlediği basın toplantısında, "Venezuela güvenli, uygun ve makul geçiş yapabileceğimiz bir zamana kadar ülkeyi yönetmeye devam edeceğiz" dedi.

3- ABD'de protesto gösterileri, Kongre onayı olmadan yapılan operasyon eleştirildi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Venezuela'ya yönelik askeri operasyonu sonrası ABD'nin birçok eyaletinde on binlerce kişi sokaklara çıktı. Göstericiler, "savaşa hayır" sloganlarıyla askeri müdahaleyi ve Kongre onayı olmadan yapılan operasyonları protesto etti. ABD Kongresi'nde yer alan Demokrat Senatörler de Venezuela'ya karşı yürütülen operasyonun Kongre onayı olmadan gerçekleştirilmesini "ABD Anayasası'na aykırı" olarak nitelendirdi.

4- Dünyadan farklı tepkiler geldi

ABD'nin Venezuela saldırısını, Çin, Rusya, İran, Brezilya, Küba, Meksika kınadı, İsrail ve Ukrayna ABD'ye açık destek verdi. Türkiye, Venezuela'da meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ettiğini bildirdi. Saldırı, Latin Amerika'da geniş çaplı halk protestolarına yol açtı; Karakas'tan Bogotá'ya, Havana'dan Santiago'ya uzanan gösterilerde operasyon "emperyalist müdahale" olarak nitelendirilirken, Küba ve bölge liderlerinden Washington'a sert mesajlar geldi.

5 - Venezuela Savunma Konseyi olağanüstü toplandı

ABD'nin müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşinin kaçırılması sonrasında Venezuela Savunma Konseyi olağanüstü toplandı. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, burada yaptığı konuşmada, ABD'den "Cumhurbaşkanı Maduro'yu derhal serbest bırakın." talebinde bulundu. Rodriguez, ülkesinde sükunetin sağlanması ve ulusun savunulması çağrısında bulundu. "Venezuela, hiçbir ülkenin kolonisi olmayacak." diyen Rodriguez, Maduro'nun "ulusun tek başkanı" olduğunu ifade etti. Rodriguez, İsrail'e işaret ederek, "Dünya hükümetleri, Venezuela'nın bu tür bir saldırının kurbanı ve hedefi olmasından dolayı şoktalar. Bu saldırının şüphesiz Siyonist bir tonu var." ifadesini kullandı.

6- Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez geçici Devlet Başkanı oldu

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD operasyonunda kaçırılmasının ardından Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in ülkenin geçici Devlet Başkanı olarak görevi üstlenmesine karar verdiğini açıkladı.

7- Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yarın acil toplanma kararı aldı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarının ardından yarın acil olarak "Uluslararası barış ve güvenliğe yönelik tehditler" başlığı altında toplanma kararı aldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği, Venezuela'daki son gelişmelerle ilgili "Genel Sekreter, ABD'nin askeri eylemi ile Venezuela'da gerginliğin tırmanmasından derin endişe duymaktadır, bu eylemin bölgede endişe verici sonuçları olabilir" denildi.

8- Maduro ve eşi, New York Brooklyn'de Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edildi

ABD askeri güçleri tarafından alınkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi, helikopterle New York City'nin Manhattan bölgesine getirildi. Çift, geniş güvenlik önlemleri altında bir minibüsle New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Metropolitan Gözaltı Merkezi'ne sevk edildi.

9 - İddianame hazır, New York'ta yargılanacak

ABD Adalet Bakanı Pamela Bondi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD askerleri tarafından yakalanan ve ülkeden çıkartılan Maduro ve eşine yönelik "Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde iddianame hazırlandığını bildirdi.

10- Maduro'ya yönelik suçlamalar

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıkladı.