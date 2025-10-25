Haberler

ABD'nin Uyuşturucu Mücadelesinde Gerginlik: Amiral Holsey Emekli Oluyor

Güncelleme:
Güney Saha Komutanlığı lideri Amiral Alvin Holsey, uyuşturucu yüklü deniz araçlarına düzenlenen saldırılar nedeniyle Savunma Bakanı Pete Hegseth ile yaşadığı gerginlik sonrası emekli olacağını açıkladı. Holsey, operasyonlar sırasında 43 kişinin ölümüne yol açan endişelerini Pentagon'a iletti.

ABD'nin uyuşturucu yüklü olduğu iddia edilen deniz araçlarına saldırı düzenleyen birimi Güney Saha Komutanlığının (SOUTHCOM) başındaki Amiral Alvin Holsey'nin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ile bu saldırılar hakkında yaşadığı gerginlik sonrası emekli olacağını duyurduğu iddia edildi.

The Atlantic dergisinin ismi verilmeyen kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Holsey, en az 10 şüpheli uyuşturucu kaçakçılığı gemisini vuran ve 43 kişinin ölümüne neden olan operasyonlarla ilgili endişelerini Pentagon liderliğine özel olarak iletti.

Kaynaklar, Holsey'nin saldırılara ilişkin endişelerinin Hegseth ile gergin bir toplantıya yol açtığını belirterek, Amiral'in bu toplantı sonrasında üç yıllık görev süresinin bitmesine bir yıldan az bir süre kala emekli olmayı planladığını açıkladığını öne sürdü.

Holsey, 17 Ekim'de 37 yıllık askeri hizmetinin sona erdirip emekli olacağını duyurmuştu.

Hegseth, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, bakanlığı adına hizmetlerinden dolayı Amiral Holsey'e teşekkürlerini iletmişti.

Karayipler'deki hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararnameyle Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatı vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan bir deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun, Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri "uyuşturucu kaçakçılığı" gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, yapılan saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

Kaynak: AA / Irmak Akcan - Güncel
500
