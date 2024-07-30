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ABD'nin Ulusal Borcu 35 Trilyon Doları Aştı

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ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ABD federal hükümetinin toplam ulusal borcu geçen hafta sonunda 35 trilyon doları aşarak bir ilke işaret etti.

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ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri: Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

ABD Hazine Bakanlığı, Pazartesi günü açıkladığı verilerde, ABD federal hükümetinin toplam ulusal borcunun geçen hafta sonunda 35 trilyon ABD dolarını aştığını kaydetti. Söz konusu rakam bir ilke işaret ediyor.

ANONS (Türkçe): TAN YİXİAO, Xinhua muhabiri:

"ABD Hazine Bakanlığı tarafından Pazartesi günü açıklanan verilerde, ABD federal hükümetinin toplam ulusal borcunun geçen hafta sonunda ilk kez 35 trilyon ABD dolarını aştığını kaydetti.

ABD'nin ulusal borcu Aralık 2023'te 34 trilyon doları geçmişti. ABD'nin borcu, bundan üç ay önce de 33 trilyon doları aşarak tarihi bir dönüm noktasına ulaşmıştı."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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