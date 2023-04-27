ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımda kullandığı İsrail'deki mühimmatının azaldığı bildirildi

İsrail'deki askeri depolarda bulunan ABD'ye ait mühimmat miktarının Rusya'ya karşı Ukrayna ordusuna sağlanan destekten ötürü azaldığı belirtildi.

Israel Today gazetesinde yer alan haberde, Ukrayna'ya askeri yardımda kullanılan mühimmatın ne zaman ikmal edileceğinin net olmadığı ifade edildi.

Haberde İsrail ile ikili diplomatik dokunulmazlık anlaşmaları sebebiyle İsrail'deki depoların resmi olarak ABD askeri depolama tesisleri olduğu kaydedildi.

Gazete, İsrail ile ABD arasında on yıllardır var olan anlaşma gereğince ABD'ye ait mühimmatın, Tel Aviv yönetiminin büyük bir saldırıyla karşı karşıya kalması veya diğer acil askeri durumlarda İsrail'e tahsis edileceğini hatırlattı.

İsrail daha önce Amerikan mühimmatının Ukrayna'ya transferini kabul etmişti.

Tel Aviv yönetimi Ukrayna'ya insani yardım sağlamakla yetindiğini, askeri mühimmat sevkiyatı kararının İsrail'e değil ABD'ye ait olduğunu açıklamıştı.