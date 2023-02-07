ABD'nin Türkiye'ye gönderdiği arama kurtarma ekibi yola çıktı Güncel Haberler ABD'nin, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı. ABD'nin, merkez üstü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere gönderdiği 161 kişilik arama kurtarma ekibi yola çıktı. ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) çalışması kapsamında Virginia eyaletinin Fairfax ilçesi ve California eyaletinin Los Angeles kentinden Türkiye'ye gönderilen ekibi taşıyan uçak, sabah saatlerinde ABD Hava Kuvvetlerinin Dover Üssü'nden Alaska Hava Muhafız Komutanlığına bağlı C-17 tipi askeri kargo uçağıyla havalandı. Uçakta 161 personel 12 köpek ve 85 tondan fazla özel ekipman olduğu bilgisi verildi. USAID'den yapılan açıklamada, söz konusu ekibin, şu anda bölgede çalışma yapan diğer ABD insani yardım ekiplerine katılacağı kaydedildi. Uçak, İncirlik Hava Üssü'ne inecek ve kurtarma ekibi, oradan deprem bölgelerine geçerek arama kurtarma çalışmalarına katılacak.??????? Kaynak: AA / Güncel Kahramanmaraş Türkiye Güncel Haberler

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