Haberler

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, ülkede iş kanunundaki değişiklikler nedeniyle faaliyetlerini azaltacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, ülkede iş kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle 8 Aralık'tan itibaren faaliyetlerini kısıtlayacağını duyurdu. Acil durum hizmetleri ise devam edecek.

ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, ülkede iş kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle 8 Aralık'tan itibaren faaliyetlerini azaltacağını bildirdi.

Büyükelçilikten sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Tunus iş kanunundaki yeni düzenlemeler sebebiyle büyükelçilik faaliyetlerinin 8 Aralık itibarıyla kısıtlanacağı belirtildi.

Açıklamada, büyükelçiliğin normal çalışma düzenine dönmesinin ardından tüm vize işlemlerinin ve ABD vatandaşlarına yönelik rutin hizmetlerin yeniden planlanacağı kaydedildi.

Buna karşın, acil durum hizmetlerinin ABD vatandaşlarına verilmeye devam edileceği vurgulandı.

Tunus'ta iş sözleşmelerini düzenleyen ve alt yükleniciliği önleyen kanun, parlamentoda onaylanmış ve mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, söz konusu yasanın onaylanmasını "geri kalan sektörler için radikal çözümlere doğru atılmış ilk adım" olarak nitelendirmişti.

Yasa ile işletmelerin aracı şirketler üzerinden (dış kaynak kullanımı) işçi çalıştırması yasaklanırken, işverenlere belirsiz süreli iş sözleşmesi yapma yükümlülüğü getirilmiş oldu.

Belirli süreli sözleşmelere ise yalnızca kanunla belirlenen istisnai durumlarda izin veriliyor.

Kaynak: AA / Yemna Selmi - Güncel
Milyonları ilgilendiren teklif Meclis'e sunuldu! İmplant tedavisi ücretsiz oluyor

Meclis'e resmen sunuldu! Bu diş tedavisi ücretsiz oluyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından harekete geçti

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Leroy Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası

Sane'den penaltı yorumu! Tercüman farklı çevirdi iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?

17 yıl önceki manşeti hatırlattı: Bunu nasıl unutabiliriz?
Trump kazan kaldırdı! NATO'ya 2027'ye kadar süre verdi, çekilmekle tehdit etti

Trump kazan kaldırdı! NATO'ya süre verdi, çekilmekle tehdit etti
Sadettin Saran, Galatasaray-Samsunspor maçının ardından harekete geçti

Galatasaray-Samsunspor maçı biter bitmez telefona sarıldı
Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da hakem tepkisi

Fenerbahçe'den sonra Beşiktaş'tan da çok konuşulacak tepki
Türkiye korkusu İsrail Meclisi'ne taşındı! Batı'ya 'Durdurun' diye yalvardı

Türkiye korkusu İsrail Meclisi'nde! Batı'ya "Durdurun" diye yalvardı
Diş ağrısı için gittiği klinik 5 yaşındaki Deniz'i hayattan kopardı! Doktorun ifadesi 'pes' dedirtti

Henüz 5 yaşındaydı! Diş ağrısı için gittiği klinik hayattan kopardı
Destici'den kadın üniversitesi ve hastanesi çağrısı

Bekarlardan sonra şimdi de kadınlarla ilgili çıkışı çok konuşulur
Azerbaycan, Eurovision 2026'ya katılacak mı? Merak edilen soru yanıt buldu

Eurovision'da İsrail krizi! Azerbaycan büyük hayal kırıklığı yarattı
Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi

Sürpriz final kararı! İddialı dizi 5 bölüm dayanabildi
Ortaokulda gizemli koku! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi

Ortaokulda panik! Özel kıyafetlerle denetlendi, kaynağı belirlenemedi
Bakan Şimşek'ten yıl sonu enflasyon mesajı! Çalışanları ilgilendiren rakamı verdi

Bakan Şimşek milyonlarca çalışanı ilgilendiren rakamı verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.