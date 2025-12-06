ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, ülkede iş kanunundaki değişiklikler nedeniyle faaliyetlerini azaltacak
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, ülkede iş kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle 8 Aralık'tan itibaren faaliyetlerini kısıtlayacağını duyurdu. Acil durum hizmetleri ise devam edecek.
ABD'nin Tunus Büyükelçiliği, ülkede iş kanununda yapılan değişiklikler nedeniyle 8 Aralık'tan itibaren faaliyetlerini azaltacağını bildirdi.
Büyükelçilikten sosyal medya üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Tunus iş kanunundaki yeni düzenlemeler sebebiyle büyükelçilik faaliyetlerinin 8 Aralık itibarıyla kısıtlanacağı belirtildi.
Açıklamada, büyükelçiliğin normal çalışma düzenine dönmesinin ardından tüm vize işlemlerinin ve ABD vatandaşlarına yönelik rutin hizmetlerin yeniden planlanacağı kaydedildi.
Buna karşın, acil durum hizmetlerinin ABD vatandaşlarına verilmeye devam edileceği vurgulandı.
Tunus'ta iş sözleşmelerini düzenleyen ve alt yükleniciliği önleyen kanun, parlamentoda onaylanmış ve mayıs ayında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, söz konusu yasanın onaylanmasını "geri kalan sektörler için radikal çözümlere doğru atılmış ilk adım" olarak nitelendirmişti.
Yasa ile işletmelerin aracı şirketler üzerinden (dış kaynak kullanımı) işçi çalıştırması yasaklanırken, işverenlere belirsiz süreli iş sözleşmesi yapma yükümlülüğü getirilmiş oldu.
Belirli süreli sözleşmelere ise yalnızca kanunla belirlenen istisnai durumlarda izin veriliyor.