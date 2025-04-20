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ABD'nin Ticaret Korumacılığı Arap Ekonomilerini Tehdit Ediyor

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Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, ABD'nin ticaret korumacılığı uygulamalarındaki artış, Arap ekonomilerine yönelik baskıyı artırarak, özellikle Ürdün ve Bahreyn gibi ülkelerin ihracatını olumsuz etkiliyor.

BEYRUT, 20 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu'nun hazırladığı raporda ABD'nin ticari korumacılık uygulamalarındaki keskin artışın, 22 milyar ABD doları değerindeki petrol dışı ihracatı tehdit ederek Arap ekonomilerine yönelik baskıyı artıracağı belirtildi.

Cumartesi günü yayımlanan rapora göre toplam ihracatının yaklaşık dörtte birini ABD'ye yapan Ürdün, en savunmasız ülke olarak öne çıkıyor. ABD pazarına yapılan alüminyum ve kimyasal madde ihracatına büyük oranda bağımlı olan Bahreyn de dikkat çekiyor.

Öte yandan Birleşik Arap Emirlikleri, ABD'nin üçüncü ülkelerde üretilen mallara uyguladığı gümrük vergilerinin bir sonucu olarak ABD'ye yönelik yeniden ihracatta yaklaşık 10 milyar dolar kesinti yaşayabilir.

Raporda küresel petrol fiyatlarındaki keskin düşüşle zor günler yaşayan Körfez İşbirliği Konseyi üyelerinin ekonomilerindeki mali sıkıntıların artabileceği konusunda da uyarı yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump ay başında büyük tepkilere rağmen dünya genelinde ticaret ortaklarına sözde "karşılıklı gümrük vergileri" getiren bir kararname imzalamıştı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel
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