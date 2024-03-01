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ABD'nin Texas Eyaletinde Kontrol Altına Alınamayan Orman Yangınında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Texas eyaletinde başlayan orman yangınında şu ana kadar 2 kişi hayatını kaybetti, bir milyon dönümden fazla alan da yandı. Yangın nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi ve kontrol altına almakta zorlanılıyor.

NEW ABD'nin Texas eyaletinde pazartesiden beri kontrol altına alınamayan orman yangında şu ana kadar 2 kişi öldü, bir milyon dönümden fazla alan da yandı.

Texas A&M Orman Hizmetleri, Panhandle kasabasında 26 Şubat'ta başlayan yangında şimdiye kadar, yaklaşık 1,2 milyon dönümlük alanın küle döndüğü ve binlerce kişinin tahliye edildiği bilgisini paylaştı.

ABD medyasındaki haberlerde, yangında, 2 kişinin hayatını kaybettiği, bu sayının artmasının beklendiği belirtildi.

Eyaletin kuzey bölgesinde devam eden yangın nedeniyle görüş mesafesi sıfıra düşerken, bölgedeki yollar ve otoyollar trafiğe kapatıldı.

İtfaiye yetkilileri, Panhandle'da yayılan yangını kontrol altına almakta zorlandıklarını aktardı.

Eyaletin ormancılık teşkilatı, yangından etkilenen alanın "Delaware eyaletinin yüzölçümüne eşdeğer" olduğunu ve henüz yüzde 5'lik bölümde kontrol sağlayabildikleri bilgisini paylaştı.

Ayrıca Ulusal Hava Durumu Servisi, hafta sonu sıcak hava ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle yangının yayılma ihtimaline karşın uyarıda bulundu.

Teksas Valisi Greg Abbott, dün yaptığı yazılı açıklamada, yangınla mücadeleye yardım için yaklaşık 100 ek acil durum çalışanı, 33 itfaiye aracı ve 6 hava tankerini bölgeye gönderdiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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