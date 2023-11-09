ABD'nin Texas eyaletinde düzensiz göçmen taşıyan otomobil kazası: 8 ölü
Güncel Haberler
ABD'nin Texas eyaletinde 5 düzensiz göçmeni taşıdığından şüphelenilen otomobil sürücüsünün polisten kaçarken yaptığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kazanın Güney Texas otoyolunda meydana geldiği belirtildi.
ABD'nin Texas eyaletinde 5 düzensiz göçmeni taşıdığından şüphelenilen otomobil sürücüsünün polisten kaçarken yaptığı kazada 8 kişi öldü.
Texas Eyaleti Kamu Güvenliği Departmanı, kazanın yerel saatle 06.30 sularında Güney Texas otoyolunda meydana geldiğini bildirdi.
Yetkililer, 5 düzensiz göçmeni taşıdığından şüphelenilen otomobil sürücüsünün polisten kaçmaya çalışırken karşı şeritten gelen otomobile çarptığını kaydetti.
Emniyet güçlerinin paylaştığı fotoğraflarda iki araçtan birinin yandığı görülürken, otomobillerde bulunan sürücüler de dahil 8 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Departman Sözcüsü Christopher Olivarez, ölen kişilerden bazılarının Honduras vatandaşı olduğu bilgisini paylaştı.
Kazaya ilişkin detaylar ve ölenlerin kimlik bilgilerine ilişkin açıklama yapılmadı.