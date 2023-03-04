ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk öldü, 2 çocuk yaralandı Güncel Haberler ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. ABD'nin Texas eyaletinde düzenlenen saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı. KTVT-TV'ye göre, Texas'ın Italy bölgesindeki evde dün yerel saatle 16.00 civarında saldırı olduğu yönünde ihbar alındı. Saldırıda 3 çocuk yaşamını yitirdi, yaralanan 2 çocuk helikopterle hastaneye kaldırıldı. WFAA-TV'nin haberine göre, Ellis bölgesinde söz konusu 5 çocuğun annesi olduğu belirtilen kadın gözaltına alındı. Saldırının neden ve nasıl yapıldığına dair soruşturma devam ediyor. Kaynak: AA / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Teksas Dünya Güncel Haberler

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