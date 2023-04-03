ABD'nin Tennessee eyaletindeki okul saldırısı öğrenciler tarafından protesto edildi

NEW ABD'nin Tennessee eyaletine bağlı Nashville kentinde öğrenciler, bir ilkokulda düzenlenen, 3'ü çocuk 6 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıyı protesto için sokağa döküldü.

Nashville Metropolitan bölgesindeki ilköğretim okullarında okuyan binlerce öğrenci, geçen hafta yaşanan okul saldırısını protesto için eyaletin yönetim binasına doğru sloganlar atarak yürürken, silah kontrolü yasasının çıkmasına yönelik isteklerini dile getirdi.

ABD medyasındaki görüntülerde, Eyalet Meclis Başkanı Cameron Sexton'ın ofisi önünde oturma eylemi yaptıkları görülen öğrenciler, "Elleriniz kanlı", "Çocuklar ölüyor, umurunuzda mı" şeklinde slogan attı.

Ayrıca, Belmont ve Vanderbilt üniversitelerinden kırmızı elbiseli birçok öğrenci de, Tennessee Kongre binasına gelerek protestocu kalabalığa destek verdi.

Saldırgan 152 mermi ateşledi

Öte yandan Metro Nashville Polis Departmanı (MNPD), "The Covenant" isimli özel Hristiyan okulundaki saldırıda tetikçi Audrey Elizabeth Hale'nin üzerinde bulunan silahlardan 152 merminin ateşlendiği bilgisini paylaştı.

MNPD'nin yazılı açıklamasında, okul saldırısıyla ilgili şunlara yer verildi:

"27 Mart'ta The Covenant School'da altı kişinin öldürülmesiyle ilgili devam eden soruşturma, şu anda mevcut olan tüm bilgiler, katil Audrey Hale'nin tamamen tek başına hareket ettiğini göstermeye devam ediyor. Hale'nin okulun otoparkındaki aracında ve daha sonra evinin yatak odasında bulunan günlükler, The Covenant School'da aylar boyunca toplu katliam yapmayı planladığını belgeledi."

Polis, saldırganın eyleminin nedeninin henüz belirlenemediğini belirtti.

Olay

ABD'nin Tennessee eyaletinin Nashville kentinde bulunan "The Covenant" adlı özel Hristiyan okulunda düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Metro Nashville Polis Departmanı, üzerinde 2 uzun namlulu silah ve bir tabanca bulunan saldırganın olay yerinde öldürüldüğünü bildirmişti.

Polis, saldırganın, okulun mezunlarından 28 yaşındaki Audrey Elizabeth Hale olduğu bilgisini vermişti.