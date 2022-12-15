ABD'nin Teksas Eyaletindeki Kasırgada 5 Kişi Yaralandı

HOUSTON, 15 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinin Grapevine şehrinde etkili olan bir kasırganın ardından çitin üzerine düşen bir sera görülüyor, 14 Aralık 2022. Teksas'ın kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 50.

HOUSTON, 15 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletinin Grapevine şehrinde etkili olan bir kasırganın ardından çitin üzerine düşen bir sera görülüyor, 14 Aralık 2022.

Teksas'ın kuzeyinde yer alan ve yaklaşık 50.000 nüfuslu bir şehir olan Grapevine'deki kasırga, NBC News'in çocuk olduklarını bildirdiği 5 kişiyi yaraladı ve aralarında bir alışveriş merkezi, bir Sam's Club, bir Walmart ve bir benzin istasyonunun bulunduğu işletmelere zarar verdi. (Fotoğraf: Jin Xin/Xinhua)