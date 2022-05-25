ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA - Islam Doğru - Güncel
 - Güncelleme:
ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.

AA / Islam Doğru - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title