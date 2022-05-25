ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi. - Haberler

ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
AA - Islam Doğru - Güncel
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ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
ABD'nin Teksas eyaletinde bir ilkokula düzenlenen silahlı saldırıda en az 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 13 kişinin de yaralandığı bildirildi.
AA / Islam Doğru - Güncel