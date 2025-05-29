ABD'nin Taslağı İsrail'in Lehine: Gaza'da Geçici Ateşkes ve Esir Takası Görüşmeleri

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un esir takası ve Gazze Şeridi'nde geçici ateşkese varılması için sunduğu son taslağın İsrail'in lehine olduğu bildirildi.

İsrail basını, Witkoff'un Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze'de geçici ateşkese varılması için sunduğu taslağın detaylarını yayımladı.

Basının paylaştığı taslağa göre, Hamas elindeki İsrailli 10 sağ ve 18 esirin cenazesini iki aşamada serbest bırakacak.

Bu esirlerin serbest bırakılması karşılığında Gazze'de 60 günlük geçici ateşkes ilan edilecek. Ayrıca, takas kapsamında İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinli esirler de serbest bırakılacak.

Taslakta ABD, 60 günlük ateşkesin ardından Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasına yönelik herhangi bir garanti vermiyor.

Ateşkes süresince İsrail ile Hamas'ın Gazze'de kalıcı ateşkese varılması için müzakereler yürütmesi maddesi de taslakta yer alıyor.

Ancak, bu müzakerelerin uzaması veya bir sonuç çıkmaması halinde 60 günlük ateşkesin uzatılacağına yönelik bir garanti de bulunmuyor.

Basına konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli yetkililer, Witkoff'un önerdiği taslağın, İsrail ordusunun 18 Mart'tan sonra Gazze'de işgal ettiği bölgelerden çekilmesini de içermediğini savunuyor.

Yerel basın, tüm bu şartlar göz önüne alındığında Witkoff'un esir takası ve Gazze'de ateşkes için sunduğu son taslağın İsrail'in lehine olduğu yorumunu yapıyor.

Netanyahu, bakanlarıyla Witkoff'un önerisini görüşüyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bazı bakanlarla yerel saatle 17.00'de bir araya geldiği bildirildi.

Devam eden görüşmede Witkoff'un esir takası ve Gazze'de geçici ateşkes için sunduğu önerinin ele alındığı belirtildi.

Netanyahu kabul edeceklerini, Hamas incelediğini söylemişti

Yerel basın, Netanyahu'nun bugün esir aileleriyle yaptığı görüşmede Witkoff'un önerisini kabul edeceklerini söylediğini aktarmıştı.

Hamas ise Witkoff'un esir takası ve Gazze'de geçici ateşkesi kapsayan taslağının ellerine ulaştığını ve incelediklerini bildirmişti.

Söz konusu önerinin şu anda Hamas'ın ilgili birimlerince "sorumluluk bilinciyle" incelendiği ve verilecek cevabın, "Gazze'deki Filistin halkının çıkarlarını koruyacak, insani yardımların ulaşmasına katkı sağlayacak ve kalıcı ateşkesin sağlanmasına hizmet edecek şekilde olacağı" belirtilmişti.