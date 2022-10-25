ABD'nin Tarihi 'İpek Şehrinde' İpek Yolu Konulu Uluslararası Sempozyum Düzenlenecek

NEW YORK, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 18. yüzyıldan bu yana kültür, sanat, sanayi ve ticaretteki gelişiminde İpek Yolu'nun rolü üzerine uluslararası bir sempozyum bu hafta 19. yüzyılın sonlarında ve 20.

NEW YORK, 25 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 18. yüzyıldan bu yana kültür, sanat, sanayi ve ticaretteki gelişiminde İpek Yolu'nun rolü üzerine uluslararası bir sempozyum bu hafta 19. yüzyılın sonlarında ve 20. yüzyılın başlarında ABD'nin "ipek şehri" olan, New Jersey eyaletinin Paterson kentinde düzenlenecek.

William Paterson Üniversitesi'nde Çarşamba ve Perşembe günleri gerçekleştirilecek olan "Zaman ve Mekan İçinde: İpek Yolu ve İpek Şehri" konulu sempozyumda, İpek Yolu ve Paterson'un tarihsel yönelimine taze bir bakış sunmak için tasarlanmış akademik sunumlar, tartışmalar ve sanat sergilerine yer verilecek.

William Paterson'daki Çin Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde düzenlenen iki günlük etkinlik, yüz yüze ve çevrimiçi yapılacak.

Sanat profesörü ve merkezin direktörü Zhiyuan Cong, yayınladığı basın açıklamasında, "İpek Yolu'na ilişkin tarihi araştırmaları teşvik etmeyi, uluslararası anlayış ve işbirliğini genişletmeyi ve pekiştirmeyi, kardeş şehirlerin hükümetleri ile üniversiteleri arasında bir tartışma forumu sağlamayı ve kültürel, eğitimsel, ekonomik ve ticari alışverişin gelişimini teşvik etmeyi umuyoruz" dedi.

Sempozyumun açılış konuşmacıları arasında Çin Ulusal İpek Müzesi'nin onursal direktörü Feng Zhao, Birleşik Krallık Kent Üniversitesi Tarih Fakültesi'nden profesör Ben Marsh ve William Paterson Üniversitesi'nden İngilizce alanında emeritus profesör Stephen Hahn bulunuyor.

Sempozyumla aynı zamana denk gelen iki sergi, Ben Shahn Görsel Sanatlar Merkezi'ndeki William Paterson Üniversitesi Galerileri'nde görülebilecek.

Dayanıklı Bir İplik: Çin'den Amerika'ya uzanan İpek Yolu, Çin'i Paterson'ın "ipek şehri"ne bağlayarak İpek Yolu'nu yeniden tasavvur ediyor ve 17. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika'dan gelen ipek objeler dünyasını bir araya getiriyor.

Çin'in Guizhou eyaletinden Tekstil Sanatları, batik olarak da bilinen rezerve boyama tekniğini kullanmasıyla tanınmış sanatçıların geleneksel tekstil ürünlerini ve yeni sanat eserlerinin yanı sıra farklı bir görsel dil yaratmak için çağdaş tasarımcıların ellerinde evrimleşmeye devam eden nakış ve metal işlemeleri biraraya getiriyor.

William Paterson Üniversitesi Galerileri ve Sanat, Beşeri ve Sosyal Bilimler Koleji tarafından ortaklaşa düzenlenen sempozyum, Çin Uluslararası Kültür Derneği, Guizhou Uluslararası Kültür Derneği, Paterson Şehri, Nantong Belediyesi Yabancı Ülkelerle Dostluk Halk Derneği, Çin-Amerikan Sanat Fakültesi Derneği, Çin Ulusal İpek Müzesi, New Jersey'deki Paterson Müzesi, Nantong Üniversitesi, Yangzhou Üniversitesi, Guizhou Minzu Üniversitesi, Guizhou Ticaret Üniversitesi ve Qiandongnan Milliyetler Mesleki ve Teknik Yüksek Okulu tarafından ortaklaşa destekleniyor.

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2009 yılında kurulan William Paterson'daki Çin Sanat Merkezi, iki ülke arasındaki kültürel ve sanatsal alışverişi akademik olarak teşvik etmeyi amaçlayan Çin sanatına yönelik ilk kar amacı gütmeyen merkezdir.