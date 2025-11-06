Haberler

ABD'nin Suriye Yaptırımları Taslağına BMGK'da İtirazlar

ABD'nin Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın Beyaz Saray ziyareti öncesinde, BMGK'da Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden taslakta uzlaşma sağlanamadığı iddia edildi. Çin'in de taslak üzerinde değişiklik önerileri sunduğu belirtiliyor.

ABD'nin, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım Pazartesi günü Beyaz Saray'a yapacağı ziyareti öncesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden (BMGK), Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden taslakta uzlaşma sağlanamadığı öne sürüldü.

Al Jazeera'nin diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, BMGK üyelerinden ABD'nin hazırladığı söz konusu Suriye taslağına itirazlar geldiği belirtildi.

Haberde, Çin'in Suriye'ye ilişkin taslak karar metnine yönelik değişiklik önergesi sunduğu, ancak ABD'nin bugün yapılacak BMGK toplantısında tasarısının oylanması için baskılara devam ettiği ifade edildi.

Associated Press'in (AP) dün yayınladığı haberde, Şara'nın Beyaz Saray'a ziyareti öncesi ABD'nin BMGK'da Şara ve İçişleri Bakanı Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını öngören bir karar taslağı metni üzerinde çalıştığı iddia edilmişti.

Karar taslağının onaylanması için BMGK'nın 15 üyesinden en az 9'unun onayını alması ve daimi 5 üyenin (Çin, Rusya, İngiltere, Fransa ve ABD) biri tarafından veto edilmemesi gerekiyor.

Trump ile Şara arasındaki görüşmede, başta ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının kaldırılması olmak üzere ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

