ABD'nin Suriye Temsilcisi: Süveyda için yeni yol haritası duyuruldu

(ANKARA) - ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, Suriye'nin Süveyda ili için, Suriye, Ürdün ve ABD tarafından belirlenen yol haritasına ilişkin, "Süveyda'da bu harita, sadece bir iyileşme sürecini değil, aynı zamanda gelecek nesil Suriyelilerin, eşit haklar ve herkes için ortak yükümlülükler içeren bir ulus inşa ederken yürüyebilecekleri bir yolu da gösteriyor" açıklamasını yaptı.

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad es-Şeybani, dün Şam'da, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ve Thomas Barrack ile yapılan toplantı sonrasında düzenlenen basın açıklamasında, Süveyda konusunda imzalanan yol haritasını duyurmuştu.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süveyda konusunda varılan anlaşmadan duyduğu memnuniyeti yineledi. Barrack, "Uzlaşma tek bir adımla başlar. Süveyda'da bu harita, sadece bir iyileşme sürecini değil, aynı zamanda gelecek nesil Suriyeliler'in, eşit haklar ve herkes için ortak yükümlülükler içeren bir ulus inşa ederken yürüyebilecekleri bir yolu da gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Üçlü basın toplantısında açıklanmıştı

Suriye Dışişleri Bakanı Hasan Esad es-Şeybani, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ve Thomas Barrack, dün Şam'da basın toplantısı düzenlemişti.

Suriye'nin Süveyda ili için Suriye, Ürdün ve ABD tarafından belirlenen yol haritasını duyuran Şeybani, bunun "sadece bir toparlanma yolu çizmekle kalmayıp, aynı zamanda gelecek nesil Suriyelilerin herkes için eşit hak ve sorumluluklara sahip bir vatan inşa ederken izleyebilecekleri bir yol" olduğunu belirtmişti.

Barak da dün yaptığı açıklamada, "ABD, Suriye hükümetine yardım etmeye ve güvenlik ile istikrarın sağlanması yönündeki çabalarını desteklemeye kararlıdır" demişti.