ABD'nin Suriye Temsilcisi Barrack, Netanyahu ile Kudüs'te Görüştü

(ANKARA) - ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, bugün Kudüs'te İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile görüştü. Barrack, "ABD Başkanı Donald Trump, İsrail de dahil olmak üzere Suriye'nin komşularını tehdit etmek için herhangi bir üçüncü taraf ulus devlet ya da ulus olmayan devlet tarafından bir platform olarak kullanılamayacak bir Suriye öngörmektedir" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Thomas Barrack, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bugün İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bir araya geldiğini bildirdi. Barrack paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bugün Kudüs'te bir araya gelerek Suriye ve bölgenin genelini ele aldık. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail de dahil olmak üzere Suriye'nin komşularını tehdit etmek için herhangi bir üçüncü taraf ulus devlet ya da ulus olmayan devlet tarafından bir platform olarak kullanılamayacak bir Suriye öngörmektedir."