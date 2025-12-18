Haberler

CENTCOM: Suriye'de terörle mücadelede temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), temmuzdan bu yana Suriye'de DEAŞ'a karşı 80 operasyon gerçekleştirildiğini ve bu operasyonlarda 119 teröristin gözaltına alındığını açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve ortaklarının, Suriye'de terör örgütü DEAŞ dahil terörle mücadele kapsamında temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlediği belirtildi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Suriye'deki terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD ve ortaklarının temmuzdan bu yana DEAŞ'ın kalıntıları dahil terörle mücadele kapsamında Suriye'de yaklaşık 80 operasyon düzenlediği, bu operasyonlarda 119 teröristin gözaltına alındığı, 14'ünün öldürüldüğü ifade edildi.

ABD askeri personeli ve Suriye İçişleri Bakanlığının geçen ay Suriye'nin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a ait 15'ten fazla silah deposunu tespit ve imha ettiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda 130'u aşkın havan topu ve roket, çok sayıda tüfek, makineli tüfek, tanksavar mayını ve patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, CENTCOM'un Suriye'de eylülde düzenlediği operasyonda, ABD'ye saldırmayı amaçladığı belirtilen "Omar Abdul Qader" isimli üst düzey DEAŞ mensubunun öldürüldüğü hatırlatıldı.

Temmuzda düzenlenen baskının ise DEAŞ'ta üst düzey bir elebaşı Ziya Zawba Muslih el-Hardani ve DEAŞ bağlantılı 2 yetişkin oğlunun ölümüyle sonuçlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kişilerin ABD, koalisyon güçleri ve Suriye hükümeti için tehdit oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yıl terör örgütü DEAŞ'ın ABD'de en az 11 komplo veya saldırı planladığı vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Suriye'deki operasyonlar, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasını ve ciddi tehdit teşkil etmesini engellemek için önemli." ifadelerini kullandı.

Cooper, Suriye hükümetiyle "belirli DEAŞ tehditlerine karşı koymak için" birçok işbirliği yaptıklarını belirterek, "DEAŞ ağlarının yakalanması ve yeniden yapılanmasını engellemek için" Suriye'de ortaklarıyla işbirliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan - Güncel
10 ünlüye uyuşturucu operasyonu! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltına alındı

10 ünlüye operasyon! Aleyna Tilki, Danla Bilic ve İrem Sak gözaltında
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! Sürekli Güllü şarkıları dinletiliyor

Tuğyan Gülter'in cezaevi günleri! "Son ses Güllü çalıyor"
Venezuela Savunma Bakanı: Ülkeyi her ne pahasına olursa olsun koruyacağız

Savaşın eşiğindeki ülkeden kararlı ses: Ne pahasına olursa olsun...
Süper Lig devinden Altay Bayındır bombası

Süper Lig devinden Altay bombası
Dev zamma günler kaldı! En düşük ceza 1246 TL olacak

Dev zamma günler kaldı! En az 1246 TL olacak
Özgür Özel'in mezar başındaki rakılı görüntüleri, TBMM'yi karıştırdı

Özgür Özel'in mezar başındaki skandal görüntüleri, Meclis'i karıştırdı
Çarkıfelek'in hostesi Emel Özkızıltaş'ın son hali görenleri şaşırttı

Çarkıfelek'in hostesiydi! Son hali görenleri şaşırttı
Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! Zirve şaşırtmadı

Türkiye'de en çok konut satılan iller belli oldu! İşte zirvedeki şehir
Güllü'nün mal varlığı belli oldu

Güllü'nün mal varlığı, mirasçılarının pek hoşuna gitmeyecek
Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda! Kim bu Cihan Şensözlü?

Katar'da gözaltına alınmıştı, şimdi adı uyuşturucu operasyonunda!
Dünyaca ünlü fenomen 10. kattan düşerek öldü! Eşi gözaltına alındı

Fenomenin korkunç ölümü! Görüntüyü izleyen polis harekete geçti
Gelmeye sıcak bakıyor! Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü buldu

Fenerbahçe Sörloth'u alacak formülü en sonunda buldu
Fenerbahçe'ye Berke Özer piyangosu

Fenerbahçe'ye Berke piyangosu
title