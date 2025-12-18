CENTCOM: Suriye'de terörle mücadelede temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlendi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve ortaklarının, Suriye'de terör örgütü DEAŞ dahil terörle mücadele kapsamında temmuzdan bu yana yaklaşık 80 operasyon düzenlediği belirtildi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, Suriye'deki terörle mücadele faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, ABD ve ortaklarının temmuzdan bu yana DEAŞ'ın kalıntıları dahil terörle mücadele kapsamında Suriye'de yaklaşık 80 operasyon düzenlediği, bu operasyonlarda 119 teröristin gözaltına alındığı, 14'ünün öldürüldüğü ifade edildi.

ABD askeri personeli ve Suriye İçişleri Bakanlığının geçen ay Suriye'nin güneyinde terör örgütü DEAŞ'a ait 15'ten fazla silah deposunu tespit ve imha ettiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda 130'u aşkın havan topu ve roket, çok sayıda tüfek, makineli tüfek, tanksavar mayını ve patlayıcı düzenek yapımında kullanılan malzemelerin imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, CENTCOM'un Suriye'de eylülde düzenlediği operasyonda, ABD'ye saldırmayı amaçladığı belirtilen "Omar Abdul Qader" isimli üst düzey DEAŞ mensubunun öldürüldüğü hatırlatıldı.

Temmuzda düzenlenen baskının ise DEAŞ'ta üst düzey bir elebaşı Ziya Zawba Muslih el-Hardani ve DEAŞ bağlantılı 2 yetişkin oğlunun ölümüyle sonuçlandığı bilgisi paylaşılan açıklamada, bu kişilerin ABD, koalisyon güçleri ve Suriye hükümeti için tehdit oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, bu yıl terör örgütü DEAŞ'ın ABD'de en az 11 komplo veya saldırı planladığı vurgulandı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Amiral Brad Cooper, "Suriye'deki operasyonlar, DEAŞ'ın yeniden yapılanmasını ve ciddi tehdit teşkil etmesini engellemek için önemli." ifadelerini kullandı.

Cooper, Suriye hükümetiyle "belirli DEAŞ tehditlerine karşı koymak için" birçok işbirliği yaptıklarını belirterek, "DEAŞ ağlarının yakalanması ve yeniden yapılanmasını engellemek için" Suriye'de ortaklarıyla işbirliğini sürdüreceklerini kaydetti.