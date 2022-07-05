ABD'nin son kararı teknoloji fiyatlarını ikiye katlayabilir!

ABD, Çin'in teknoloji üretiminde tekelleşmesini önlemek için büyük kampanyalar yürütüyor. Son iddialara göre ABD'li siyasetçiler, Avrupa'nın en büyük çip donanımı üreticisi olan ASML'nin Çinli ortaklarına satış yapmasını engellemek istiyor. Tahmin edeceğiniz üzere bu karar, çip üretimini azaltacak ve fiyatları artıracak.

ABD, Çin'in ASML'den donanım almasını yasaklayacak

Yıllardır devam eden yarı iletken çip krizi, ABD'nin yeni siyasi engellemesiyle birlikte daha da alevlenecek gibi duruyor. Halihazırda birçok ABD'li şirketin Çin'den parça almasını veya ortaklık kurmasını engelleyen Senato, şimdi de Hollandalı ASML firmasının anlaşmalarının önünü kesmek istiyor.

Bloomberg tarafından hazırlanan son rapor, dünyanın en büyük litografi araçlarını (çip baskısında kullanılan bir ekipman) üreten şirketinin hedef tahtasında olduğunu gösterdi. ABD, daha önce ASML'nin aşırı ultraviyole (EUV) litografi ekipmanını Çinli firmalara satmasını engellemişti. Şimdi ise derin ultraviyole (DUV) litografi araçlarının satışını durdurmayı planlıyor.

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DUV isimli ekipman bilgisayarlardan sunuculara, mobil elektroniklerinden otonom araçlara ve robotlara kadar teknolojinin birçok segmentinde kullanılıyor. Yani ASML'nin Çin'e satış yapamaması, yeni bir yarı iletken krizinin kapıda olduğunu gösteriyor.

ASML'nin Çinli üreticiler ile yaptığı anlaşmaları bozmayı planlayan ABD'li siyasetçiler, Hollanda hükümeti ile çoktan görüşmelere başladı. Buna göre; Hua Hong, Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC) ve YMTC gibi üreticilerle olan anlaşmalar iptal edilebilir.

Ayrıca küresel çapta çip üreten firmalar (TSMC, Samsung ve SK Hynix) ile yapılan anlaşmalarının devam edip etmeyeceği şimdilik belirsiz. Çinli üreticilerin DUV ekipmanını Canon ve Nikon'dan da alabileceği söyleniyor, fakat en büyük üreticinin ASML olduğunu belirtelim.

Hollanda ve ASML'den yetkililerin olası bir engelleme kararı, tüm dünyadaki çip krizini genişletebilir. Özellikle Samsung ve Intel gibi firmalar yatırımlarını artırırken, teknoloji parçalarının geleceği belirsiz durumda.

Siz ABD ve ASML arasındaki yasak kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yorumlar kısmında ve SDN Forum'da paylaşabilirsiniz.

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