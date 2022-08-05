ABD'nin Smith Adası'nda hortum ABD'nin Smith Adası açıklarında meydana gelen hortum birçok ev ve tekneye zarar verdi. ABD'nin Smith Adası açıklarında meydana gelen hortum birçok ev ve tekneye zarar verdi. ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Chesapeake Körfezi'nde yer alan Smith Adası açıklarında hortum meydana geldi. Meteorolog Rich Wirdzek'in sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüde deniz üzerinde meydana gelen hortumun çevredeki ev ve teknelere zarar verdiği görüldü. Hortum nedeniyle bölge halkı büyük panik yaşarken, olayda can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. (İHA) İhlas Haber Ajansı / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Maryland Güncel Haberler

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