ABD'nin Sınır Dışı Ettiği El Salvadorlu Göçmenin İşkence İddiası

ABD yönetimi tarafından yanlışlıkla sınır dışı edilen ve yargılanmak üzere ülkeye tekrar getirilen Kilmar Abrego Garcia'nın, El Salvador'daki Terör Muhafaza Merkezi'nde (CECOT) kaldığı süre boyunca fiziksel ve psikolojik işkenceye maruz kaldığı belirtildi.

New York Times gazetesinin haberine göre, Garcia'nın avukatlarının Maryland Federal Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, El Salvador'a sınır dışı edilmesinin ardından Garcia'nın yaklaşık 3 ay boyunca tutulduğu hapishanede gördüğü kötü muamele detaylıca anlatıldı.

Garcia ve kendisi gibi sınır dışı edilen diğer 20 kişinin hapishaneye vardıkları gün saatlerce ayakta bekletildiği ve zaman zaman diz çökmeye zorlandığı aktarılan belgede, yorgunluktan yere düşenlerin gardiyanlar tarafından dövüldüğü kaydedildi.

Dilekçede, Garcia'nın çoğu zaman tuvalet ihtiyacını gidermekten mahrum bırakıldığı belirtildi.

Garcia'nın yataksız metal ranzalar bulunan, aşırı kalabalık ve penceresiz bir hücrede kaldığı ifade edilen belgede, hücredeki ışıkların 24 saat boyunca açık tutulduğu vurgulandı.

Avukatları, maruz kaldığı fiziksel ve psikolojik şiddet sonucu Garcia'nın hapishaneye varışından sonraki iki hafta içinde yaklaşık 14 kilogram verdiğini söyledi.

Çete üyesi suçlamaları da tekrardan reddedildi

Davayı gören Yargıç Paula Xinis'in dikkatine sunulan başka bir dilekçede de Garcia'nın, Güney Amerika'daki en tehlikeli suç örgütlerinden biri sayılan El Salvador kökenli MS-13 üyesi olduğuna yönelik suçlamalar da tekrardan yalanlandı.

Dilekçede, El Salvador'daki hapishanenin yetkililerinin Garcia'nın herhangi bir çeteyle bağlantısı bulunmadığını kabul ettiği ve dövmelerinin "çete bağlantılı olmadığını" teyit ettiği bilgisi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Garcia'nın dövmelerinin MS-13 çetesiyle bağlantısını gösterdiğini savunmuştu.

Garcia'nın sınır dışı edilmesi

Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT'a göndermişti.

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

Maryland'de federal yargıç Paula Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

Haziran ayının başında "insan kaçakçılığı" suçlamasıyla yargılanmak üzere yeniden ABD'ye getirilen Garcia, halen Tennessee eyaletinin Nashville kentinde gözaltı merkezinde tutuluyor.