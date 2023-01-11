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ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde Fırtınada Devrilen Ağaçlar Temizleniyor

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ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde Fırtınada Devrilen Ağaçlar Temizleniyor

SAN MATEO, 10 Ocak (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin, San Francisco Körfez Bölgesi'nin San Mateo ilçesinde şiddetli bir kış fırtınasının ardından devrilen ağaçların kapattığı bir yolu temizleyen insanlar, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

SAN MATEO, 10 Ocak (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin, San Francisco Körfez Bölgesi'nin San Mateo ilçesinde şiddetli bir kış fırtınasının ardından devrilen ağaçların kapattığı bir yolu temizleyen insanlar, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri San Francisco Kaliforniya Körfez Güncel Haberler

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