ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde Fırtınada Devrilen Ağaçlar Temizleniyor
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SAN MATEO, 10 Ocak (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin, San Francisco Körfez Bölgesi'nin San Mateo ilçesinde şiddetli bir kış fırtınasının ardından devrilen ağaçların kapattığı bir yolu temizleyen insanlar, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)
SAN MATEO, 10 Ocak (Xinhua) -- Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin, San Francisco Körfez Bölgesi'nin San Mateo ilçesinde şiddetli bir kış fırtınasının ardından devrilen ağaçların kapattığı bir yolu temizleyen insanlar, 9 Ocak 2023. (Fotoğraf: Li Jianguo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel