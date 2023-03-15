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ABD'nin San Francisco Kentinde Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi

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ABD'nin San Francisco Kentinde Şiddetli Rüzgar Ağaçları Devirdi

SAN FRANCİSCO, 15 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletine ulaşan atmosferik nehir fırtınası Salı sabahı San Francisco Körfez Bölgesi'ne şiddetli yağış ve rüzgar getirdi.

ABD'nin San Francisco Kentinde Şiddetli Rüzgar Ağaçları DevirdiABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kentinin Los Altos bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç görülüyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Dong Xudong/Xinhua)

SAN FRANCİSCO, 15 Mart (Xinhua) -- ABD'nin Kuzey Kaliforniya eyaletine ulaşan atmosferik nehir fırtınası Salı sabahı San Francisco Körfez Bölgesi'ne şiddetli yağış ve rüzgar getirdi.

ABD'nin San Francisco Kentinde Şiddetli Rüzgar Ağaçları DevirdiABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kentinin Los Altos bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç görülüyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Dong Xudong/Xinhua)

ABD'nin San Francisco Kentinde Şiddetli Rüzgar Ağaçları DevirdiABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kentinin Los Altos bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç görülüyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Dong Xudong/Xinhua)

ABD'nin San Francisco Kentinde Şiddetli Rüzgar Ağaçları DevirdiABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kentinin Los Altos bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç görülüyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Dong Xudong/Xinhua)

ABD'nin San Francisco Kentinde Şiddetli Rüzgar Ağaçları DevirdiABD'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Francisco kentinin Los Altos bölgesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen bir ağaç görülüyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Dong Xudong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri San Francisco Kaliforniya Güncel Haberler

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