Son dakika haberi | ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, en az 9 kişi ise yaralandı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Sacramento polisi yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 9 kişinin ise yaralandığını söyledi. Polis bölge halkından, saldırının gerçekleştiği Sacramento şehir merkezinde bulunan L ve J Sokakları arasındaki 9. ve 13. Caddelerden uzak durmalarını istedi.

Sacramento Belediye Meclisi Üyesi Katie Valenzuela ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir silahlı saldırı daha can kaybına neden oldu. Silah şiddeti toplumumuzu bir kez daha vurdu" dedi.

(İHA)