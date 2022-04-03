Son dakika haberi | ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberi | ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, en az 9 kişi ise yaralandı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, en az 9 kişi ise yaralandı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde silahlı saldırı düzenlendi. Sacramento polisi yaptığı açıklamada, saldırı sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 9 kişinin ise yaralandığını söyledi. Polis bölge halkından, saldırının gerçekleştiği Sacramento şehir merkezinde bulunan L ve J Sokakları arasındaki 9. ve 13. Caddelerden uzak durmalarını istedi.

Sacramento Belediye Meclisi Üyesi Katie Valenzuela ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir silahlı saldırı daha can kaybına neden oldu. Silah şiddeti toplumumuzu bir kez daha vurdu" dedi.

(İHA)

Son dakika haberi | ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberi | ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı

Son dakika haberi | ABD'nin Sacramento kentinde silahlı saldırı: 6 ölü, 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title