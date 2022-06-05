ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü - Haberler

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ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü

AA - Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel
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ABD'nin Philadelphia kentinde silahlı saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia kentinde, sokakta bulunanların üzerine ateş açılması sonucu üç kişi hayatını kaybetti.

Bölge polisinden yapılan açıklamaya göre, dün gece kentin yoğun bölgelerinden South Street'te kalabalığın üzerine ateş açıldı.

Saldırıda üç kişi hayatını kaybetti, en az 11 kişi de yaralandı.

Polisin müdahale etmek için saldırgana ateş ettiği, saldırganın iki silahını bırakıp kaçtığı bildirildi.

Öte yandan yetkililer Twitter'dan, olay yerinden uzak durulması gerektiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını duyurdu.

AA / Sümeyye Dilara Dinçer - Güncel

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