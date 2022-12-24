ABD'nin Pasifik Kuzeybatı Bölgesindeki Önemli Havalimanlarında Yüzlerce Uçuş İptal Edildi

SAN FRANCİSCO, 24 Aralık (Xinhua) -- ABD'nin Pasifik Kuzeybatı bölgesindeki önemli havalimanlarında buzlanma ve kar fırtınaları nedeniyle Cuma günü sabah saatlerinde yüzlerce uçuş iptal edildi.

Yerel saatle 08.00 itibarıyla ABD'nin kuzeybatısındaki Washington eyaletinin en büyük kenti olan Seattle'da 449 uçuş iptal edildi. İptallerin yüzde 39'unun gelen uçuş, yüzde 40'ının ise giden uçuş olduğu bildirildi.

Oregon eyaletinin Portland kentinde de giden uçuşların yüzde 46'sı ve gelen uçuşların yüzde 41'i olmak üzere 202 uçuş iptal edildi.

Kaliforniya'nın Körfez Bölgesi'ndeki en büyük havalimanı olan San Francisco Havalimanı'nda toplam 51 uçuş iptal edildi. 79 uçuş ise ertelendi.

Hava koşullarının kötüleşmesiyle Cuma günü ABD genelinde binlerce uçuş iptal edildi. İptaller, tatil dönemindeki uçuşlarda karmaşaya neden oldu. Bu hafta sonunda kar fırtınaları ve dondurucu soğukların ülkenin üçte ikisini etkisi altına alması bekleniyor.