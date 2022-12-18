ABD'nin Ortabatı Kentleri, Çin'den Ticaret ve Yatırım Bekliyor

6. Çin Genel Ticaret Odası (CGCC) - Chicago Yıllık Galası Chicago'da yapıldı.

Galaya katılan ABD'nin Ortabatı kentlerinin belediye başkanları, Çin ile daha fazla ticaret ve işbirliği fırsatı aranmasını umduklarını söyledi.

SES 1 (İngilizce): ROD ROBERSON, Indiana eyaletinin Elkhart kenti belediye başkanı:

"Batı ya da doğu kıyısı olsun, ABD'nin her iki kıyısında da Çin yatırımı olduğunu biliyoruz. Burada, Chicago'da da Çin yatırımı olduğunun farkındayız. Yani bence bu yatırımın Elkhart'a da yavaş yavaş ulaşması gerekir. Ama ben bu konferanstan umutluyum, biraraya gelmeyi başarıp Elkhart'a da olasılıkları taşıyacağımızdan umutluyum, Biz de Çin'e gidebiliriz. Dolar peşinde koşmak istemiyorum. Benim istediğim her iki toplumu da daha iyi hale getirecek fırsatları kovalamak."

SES 2 (İngilizce): KATİE ROSENBERG, Wisconsin eyaletinin Wausau kenti belediye başkanı:

"Çok büyük bir ginseng endüstrimiz var. Amerika'da muhtemelen en büyük ihracatçıyız. Yani küçük ilçemizde ihracatın büyük kısmını (ginseng) oluşturuyor. Böyle bir sanayimiz var. ve hiç şüphesiz ticaret sorunları ve buna benzer şeyler yüzünden zorluklar yaşadık. Bu yüzden bu tartışmaları yeniden açmak ve insanları tanımak istiyorum. Birbirimizle bu iletişimleri düzenli bir şekilde devam ettirmemiz gerekir. Neden önemli olduğumuz hakkında birbirimizle konuşmamız gerekir. Göründüğü kadarıyla ekonomilerimiz birbirine bağımlı. ABD ve Çin olarak büyük ekonomileriz. Bunu birbirimiz olmadan yapamayız. Bu nedenle o görüşmelere devam etmemiz gerekir. Birbirimize daha benzer olduğumuz alanları düşünerek bulabileceğimize inanıyorum."

SES 3 (İngilizce): JAMES HOVLAND, Minnesota eyaletinin Edina kenti belediye başkanı:

"Çin, eyaletimizin ikinci büyük ticaret ortağı. İnsan-insana, şirket-şirkete, eyalet-eyalete görüşmelere başlayarak ve asıl olarak tepeden tırnağa çalışarak ilişkilerimizi düzeltme konusunda iyi bir fırsata sahip olduğumuza inanıyorum. Dünyanın en büyük iki ekonomisiyiz. Birlikte çalışıyor olmamız, birbirimize ihtiyacımız olduğunu kabul etmemiz gerekir. Muhafaza etmemiz gereken bir ilişkimizin olduğunu da unutmayın. Bence dünya gezegeninin, mahalleleri olan tek bir ülke haline gelmesi gibi dünyadaki tanıdığımız ülkeler de artık aynı gezegendeki büyük bir mahallenin bir parçası olmaktan ibaretler. Komşularımızla nasıl geçineceğimiz ve herkesi nasıl müreffeh kılacağımız konusunda düşünmemizin önemli olduğunu düşünüyorum."

SES 4 (İngilizce): JAMAEL TİTO BROWN, Ohio eyaletinin Youngstown kenti belediye başkanı:

"Çin'e muhtemelen ilk giden belediye başkanı benim; çünkü sınırların genişletilmesi ve düşünce gücünün artırılması gerektiğini anladım. Şimdi yeniden gitmek için sabırsızlanıyorum. Oraya gittim, kültürü ve ilişkilerini ve aynı zamanda yatırımlarını da öğrendim. Bu yüzden bu ilişkileri devam ettirerek Ohio'nun Youngstown kentinden Çin'e bir bağ kurmaya devam etmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm olay markalaşma ve küçük şehirlere, belediye başkanlarına duyulan güven olayı. Bize istihdam getirecekseniz, yatırım yapacaksanız ve toplumumuza etkide bulunacaksanız. Bizim için önemli olan şey bu ve birbirimizle ilişki kurmak."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Chicago'dan bildiriyor.(XHTV)