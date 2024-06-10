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ABD'nin önde gelen üniversitesinde Filistin destekçisi öğrencilerin mezuniyet tepkisi

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ABD'nin önde gelen okullarından Northwestern Üniversitesinde yapılan mezuniyet törenine, Gazze'ye destek amacıyla törenden ayrılıp farklı bir seremoni gerçekleştiren Filistin destekçisi öğrenciler damga vurdu.

ABD'nin önde gelen okullarından Northwestern Üniversitesinde yapılan mezuniyet törenine, Gazze'ye destek amacıyla törenden ayrılıp farklı bir seremoni gerçekleştiren Filistin destekçisi öğrenciler damga vurdu.

ABD'nin İsrail'e koşulsuz desteğine ve okullarının İsrail ile işbirliğine tepki gösteren Northwestern Üniversitesinden bazı öğrenciler, mezuniyet töreninde tepkilerini ortaya koydu.

Tören devam ederken toplu şekilde ayrılan onlarca Filistin destekçisi öğrenci, Gazze ve Filistin için sloganlar attı.

Tören alanının dışında kendi mezuniyet seremonilerini yapan öğrenciler, ABD ve İsrail yönetimi ile çeşitli alanlarda işbirliği yapan Northwestern Üniversitesinin bu işbirliklerini sona erdirmesi çağrısı yaptı.

Filistin'e destek veren öğrenciler, kendi yaptıkları törende Gazze'de son dönemde hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini okudu.

ABD'de nisan ayında birçok üniversite kampüsünde başlayan Gazze'ye destek gösterileri yaklaşık 6 hafta sürmüş, bu süre içinde ülkedeki büyük okulların neredeyse tamamında İsrail ve ABD yönetimleri aleyhinde protestolar düzenlenmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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