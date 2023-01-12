ABD'nin New York Kentinde Hemşireler Çalışma Koşullarını Protesto Etmek İçin Grevde Güncel Haberler NEW YORK, 11 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Mount Sinai Hastanesi'nde bir protestocu hastane dışındaki yayalara el sallıyor, 11 Ocak 2023. NEW YORK, 11 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinin Manhattan bölgesindeki Mount Sinai Hastanesi'nde bir protestocu hastane dışındaki yayalara el sallıyor, 11 Ocak 2023. New York'un Mount Sinai Hastanesi ve Montefiore Bronx Hastanesi'nde çalışan binlence hemşirenin, personel sıkıntısı, düşük ücret ve diğer sorunları protesto ekmek için başlattıkları grev üçüncü gününde devam etti. (Fotoğraf: Ziyu Julian Zhu/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Manhattan New York Güncel Haberler

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