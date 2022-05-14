New York'ta silahlı saldırı: 2'si ağır 9 yaralı - Haberler

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New York'ta silahlı saldırı: 2'si ağır 9 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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New York'ta silahlı saldırı: 2'si ağır 9 yaralı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2'si ağır en az 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırı sonucu 2'si ağır en az 9 kişinin yaralandığı açıklandı.

ABD'nin New York eyaletine bağlı Buffalo kentindeki bir süpermarkette silahlı saldırı düzenlendi. Yetkililer olayda 2'si ağır en az 9 kişinin yaralandığını açıkladı. Buffalo Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, saldırıda çok sayıda kişinin vurulduğu belirtilerek, saldırıyı düzenleyen kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. Emniyet Müdürlüğü ayrıca vatandaşlara olay yerinden uzak durmaları konusunda uyarıda bulundu.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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