ABD'nin New Hampshire eyaletinde plajda uçak kazası

ABD'nin New Hampshire eyaletinde bulunan Hampton Beach'te bir plajda çok sayıda kişinin bulunduğu sırada bir uçak denize çakıldı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, uçağın düşme nedeni henüz bilinmiyor.

ABD'nin New Hampshire eyaletinde çok sayıda kişinin bulunduğu plajda küçük uçak denize çakıldı.

ABD'nin New Hampshire eyaletinde yer alan Hampton Beach'te geçtiğimiz cumartesi günü çok sayıda kişi plajda bulunduğu sırada tek motorlu Piper PA-18 tipi uçak denize çakıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi. Uçağın neden düştüğü henüz bilinmiyor.

Hampton Polis Şefi Alex Reno yaptığı açıklamada, uçağın düşmeden önce bir pankart çektiğini ve pilotun herhangi bir yara almadan kazadan kurtulduğunu belirtti.

Yerel basında yer alan haberlerde, uçağın yakınlardaki Hampton Havaalanı'ndan kalkış yaptığı ve düşmeden önce Hampton Beach ve Salisbury Beach boyunca birkaç tur attığı aktarıldı. - NEW HAMPSHIRE