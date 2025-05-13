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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisine göre, Ukrayna'da savaşın bitmesi "her zamankinden daha yakın"

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisine göre, Ukrayna'da savaşın bitmesi
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ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinin önemine işaret ederek, Ukrayna'da savaşın sonlanmasının "her zamankinden daha yakın" olduğunu söyledi.

ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker, İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak barış müzakerelerinin önemine işaret ederek, Ukrayna'da savaşın sonlanmasının "her zamankinden daha yakın" olduğunu söyledi.

Whitaker, çevrim içi düzenlediği basın brifinginde, "Şu anda oturduğum yerden, savaşın sona ermesine ve çatışmaların durdurulmasına her zamankinden daha yakın olduğumuzu düşünüyorum. Umarım, Tanrı'nın yardımıyla bir anlaşma yaparız." diye konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Rusya'nın saldırılarından kaynaklı olarak "Ukrayna'da yaşanan katliamı ve öldürmeyi sona erdirmeye odaklanmış durumda" olduğunu belirten Whitaker, her iki tarafın da kabul edeceği "herhangi bir anlaşmadan" muhtemelen kimsenin memnun olmayacağını ifade etti.

Whitaker, "Ancak hepimiz, barışın savaştan çok daha iyi olduğu konusunda hemfikiriz. Perşembe günü bunun nasıl sonuçlanacağını görmemiz ve bunu adım adım ele almamız gerekiyor. Bu yüzden bundan sonra ne olacağını tahmin etmek zor." dedi.

Trump'tan İstanbul mesajı

Rusya Devlet Başkanı Putin, basına yaptığı açıklamada, Ukrayna ile barış müzakerelerine 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlamayı teklif etmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görüşmeler için platform sağlamasını isteyeceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Trump da İstanbul'daki görüşmelerden olumlu sonuç çıkacağına inandığını belirterek, "O anda nerede olacağımı bilmiyorum. Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim." demişti.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
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