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ABD'nin Montana Eyaletini Sel Vurdu

Xinhua - Güncel
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ABD'nin Montana Eyaletini Sel Vurdu

MONTANA, 15 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Montana eyaletine bağlı Stillwater İlçesi Afet ve Acil Durum Hizmetleri tarafından yayınlanan fotoğrafta bölgede sellerden hasar gören bir yol görülüyor, 13 Haziran 2022.

MONTANA, 15 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Montana eyaletine bağlı Stillwater İlçesi Afet ve Acil Durum Hizmetleri tarafından yayınlanan fotoğrafta bölgede sellerden hasar gören bir yol görülüyor, 13 Haziran 2022. Montana Valisi Greg Gianforte Salı günü eyaletteki şiddetli sellerden dolayı tüm eyalette afet durumu ilan etti. (Fotoğraf: Stillwater İlçesi Afet ve Acil Durum Hizmetleri/Xinhua aracılığıyla)

Xinhua / Güncel

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