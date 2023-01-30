ABD'nin Memphis Kentinde Protestocular Polis Şiddetine Karşı "Bu Sisteme Yazıklar Olsun" Diye Haykırdı

ANONS (İngilizce): XIA LIN, Xinhua muhabiri: "27 Ocak 2023 tarihinde, Afrika kökenli bir Amerikalının polis tarafından dövülerek öldürülmesini gösteren bir video yayınlandı.

ANONS (İngilizce): XIA LIN, Xinhua muhabiri:

"27 Ocak 2023 tarihinde, Afrika kökenli bir Amerikalının polis tarafından dövülerek öldürülmesini gösteren bir video yayınlandı.

O günden bu yana Memphis, Washington, D.C., New York, Atlanta ve Los Angeles gibi ABD kentlerinde sokaklara dökülen göstericiler "bu sisteme yazıklar olsun" diye bağırıyor.

Bir saatlik video kaydında Tennessee eyaletinin Memphis kentinde çok sayıda polisin 7 Ocak tarihinde trafik kontrolü için durdurdukları 29 yaşındaki Tyre Nichols'ü dövdükleri görülüyor.

Polislerin Nichols'ü tehlikeli araç kullandığı için durdurdukları iddia ediliyor. Nichols üç gün sonra hastanede kalp durması ve böbrek yetmezliği nedeniyle öldü.

Tennessee Soruşturma Bürosu Müdürü David Rausch, "Burada olan şey doğru polisliği yansıtmıyor. Bu yanlıştı. Bu suçtu" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden "Tyre Nichols'ün ölümüyle sonuçlanan dövülme olayına ait dehşet verici videoyu görmekten dolayı çok öfkelendiğini ve derinden acı duyduğunu" söyledi.

Biden, "Bu, Siyahi Amerikalıların ve Beyaz Olmayan Amerikalıların her gün tecrübe ettikleri derin korku ve travmanın acı verici yeni bir hatırlatıcısı" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri'nde polis geçtiğimiz yıl 1.186 kişiyi öldürürken Afrika kökenli Amerikalılar bu kurbanların yüzde 26'sını oluşturuyordu."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri New York'tan bildiriyor.

(XHTV)