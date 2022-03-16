ABD'nin Meksika'daki Konsolosluğuna Saldırı - Haberler

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ABD'nin Meksika'daki Konsolosluğuna Saldırı

DailyMotion.com - Güncel
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Meksika'nın ABD'ye sınır kenti Nuevo Laredo'da, ABD konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.

Meksika'nın ABD'ye sınır kenti Nuevo Laredo'da, ABD konsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi. Konsolosluk geçici olarak kapatıldı, bölgedeki Amerikalılar'a zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları uyarısı yapıldı. Meksika askeri binalarının da hedef olduğu saldırılarda yollardaki TIR'lar ateşe verildi. Çete şiddeti olarak yorumlanan saldırılar, kartel lideri Juan Gerardo Trevino'nun tutuklanmasının ardından patlak verdi

DailyMotion.com / Güncel

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