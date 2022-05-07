ABD'nin Los Angeles Kentinde Sualtı Sergisi
- Güncelleme:
LOS ANGELES, 7 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yer alan Doğal Tarih Müzesi'nde (NHM) bu hafta bir sergi düzenlendi.
LOS ANGELES, 7 Mayıs (Xinhua) -- ABD'nin batısındaki Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentinde yer alan Doğal Tarih Müzesi'nde (NHM) bu hafta bir sergi düzenlendi. "L.A. Sualtı" adlı sergide fosiller aracılığıyla kentin su altında kalan tarih öncesi geçmişi gözler önüne seriliyor.
ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan Doğal Tarih Müzesi'nde düzenlenen "L.A. Sualtı" sergisini ziyaret eden insanlar, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)
ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan Doğal Tarih Müzesi'nde düzenlenen "L.A. Sualtı" sergisini ziyaret eden insanlar, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)
ABD'nin Los Angeles kentinde yer alan Doğal Tarih Müzesi'nde düzenlenen "L.A. Sualtı" sergisini ziyaret eden bir erkek çocuğu, 6 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Zeng Hui/Xinhua)