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ABD'nin Los Angeles Kentinde Belediye Çalışanları Greve Gitti

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LOS ANGELES, 9 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentindeki belediye binası önünde greve giden belediye çalışanları, 8 Ağustos 2023. ABD'nin en büyük ikinci şehri olan Los Angeles'ta 11.000'den fazla belediye çalışanı Salı günü yapılan grev kapsamında 24 saat iş bıraktı.

LOS ANGELES, 9 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentindeki belediye binası önünde greve giden belediye çalışanları, 8 Ağustos 2023.

ABD'nin en büyük ikinci şehri olan Los Angeles'ta 11.000'den fazla belediye çalışanı Salı günü yapılan grev kapsamında 24 saat iş bıraktı. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles Güncel Haberler

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