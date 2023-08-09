ABD'nin Los Angeles Kentinde Belediye Çalışanları Greve Gitti

LOS ANGELES, 9 Ağustos (Xinhua) -- ABD'nin Los Angeles kentindeki belediye binası önünde greve giden belediye çalışanları, 8 Ağustos 2023. ABD'nin en büyük ikinci şehri olan Los Angeles'ta 11.000'den fazla belediye çalışanı Salı günü yapılan grev kapsamında 24 saat iş bıraktı.