ABD'nin Los Angeles Bölgesi 1983'ten Bu Yana Meydana Gelen En Şiddetli Kasırgayla Sarsıldı

LOS ANGELES, 23 Mart (Xinhua) -- ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre, Los Angeles bölgesini Çarşamba günü etkisi altına alan ve nadir görülen bir kasırga Mart 1983'ten bu yana Los Angeles Metro bölgesini etkileyen en şiddetli kasırga oldu.

ABD'de yer alan Los Angeles'taki Montebello kentinde kasırga nedeniyle hasar gören demir bir çit, 23 Mart 2023. (Fotoğraf: Xinhua)

LOS ANGELES, 23 Mart (Xinhua) -- ABD Ulusal Hava Durumu Servisi'ne (NWS) göre, Los Angeles bölgesini Çarşamba günü etkisi altına alan ve nadir görülen bir kasırga Mart 1983'ten bu yana Los Angeles Metro bölgesini etkileyen en şiddetli kasırga oldu.

NWS Los Angeles'a göre kasırga Çarşamba günü sabahın geç saatlerinde Montebello kentindeki bir sanayi bölgesi ve depo bölgesine "kısa süreliğine indi."

NWS Los Angeles'a göre 11'i önemli derecede olmak üzere 17 yapı hasar gördü. Bir ağaç kökünden söküldü, bir trafo koptu ve elektrik direği kırıldı. Otomobillerin de camları hasar gördü.

Yerel yetkililer kasırganın şehri vurmasının ardından en az bir kişinin yaralandığını söyledi.

ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'ne göre Kaliforniya'da kasırgalar yılda ortalama 10'dan az olacak şekilde nadir görülüyor. Eyaletteki kasırgaların çoğu küçük ve kısa ömürlü.