ABD'nin Libya Büyükelçisi ile Fethi Başağa, Libya'daki siyasi durumu görüştü

ABD'nin Libya Büyükelçisi ve Özel Temsilcisi Richard Norland ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi (TM) tarafından yeni başbakan olarak belirlenen Fethi Başağa, ülkedeki siyasi durumu ele aldı.

ABD'nin Trablus Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Büyükelçi Norland, Fethi Başağa ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bugün Trablus'taki toplantılarımdan sonra, Libya'daki siyasi durumu ve seçimlere giden güvenilir bir yol için beklentileri tartışmak üzere TM tarafından atanan Başbakan Başağa ile görüştüm." dedi.

Başağa ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçisi Norland ile Libya'da cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin düzenlenmesi konusunda olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin, 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti. Ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle, 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda, Fethi Başağa'yı başbakan seçmişti. Meclis 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisini Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak, görevinin başında olduğunu ve görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.