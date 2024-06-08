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ABD'nin Kuzeyi ve Doğu Yakası Periyodik Ağustos Böceği İstilasıyla Karşı Karşıya

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ABD'nin kuzeyi ve doğu yakası, 221 yılda bir gerçekleşen 'periyodik ağustos böceği' istilasıyla karşı karşıya. En son 1803'te meydana gelen bu doğa olayı, 221 yıl sonra yani 2245'te tekrarlanacak. Böcekler, ait oldukları türe göre 13 veya 17 yıl boyunca yer altında ağaç köklerinin öz suyunu emerek yaşıyor. Bu böcekler, insanlara her ne kadar zarar vermeseler de bazı kaynaklara göre 90 veya 100 desibele kadar ses çıkarabiliyor.

ABD'nin kuzeyi ve doğu yakası, 221 yılda bir gerçekleşen "periyodik ağustos böceği" istilasıyla karşı karşıya.

Entomologlara (böcek bilimciler) göre 2024, hem kendileri hem de Kuzey Amerika ve ABD'nin doğu yakasında yaşayanlar için önemli bir yıl.

"Yer altında 13 yıl yaşayan 19. grup" ile "yer altında 17 sene yaşayan 13. gruba" ait iki ağustos böceği türü aynı anda yüzeye çıktı. Böylece milyonlarca "periyodik ağustos böceği" bölgeyi istila etti.

En son 1803'te meydana gelen bu doğa olayı, 221 yıl sonra yani 2245'te tekrarlanacak.

Dünya üzerinde 4-6 hafta yaşayabiliyorlar

Bu böcekler, ait oldukları türe göre 13 veya 17 yıl boyunca yer altında ağaç köklerinin öz suyunu emerek yaşıyor.

Toprak ısısının 17 ila 18 dereceyi bulmasıyla ağustos böcekleri, baharda çiftleşmek üzere sürüler halinde yüzeye çıkıyor.

Dünya üzerindeki yaşam süreleri 4 ila 6 hafta olan "periyodik ağustos böcekleri", yumurtalarını ağaçların üzerine bıraktıktan sonra ölüyor.

Yumurtalardan çıkan larvalar toprağa düşüyor ve onlar için yine ait oldukları gruba göre 13 ila 17 yıllık süre boyunca yer altında yaşam başlıyor.

"Periyodik ağustos böcekleri", insanlara her ne kadar zarar vermeseler de bazı kaynaklara göre 90 veya 100 desibele kadar ses çıkarabiliyor. Milyarlarca böceğin bu şekilde ses çıkarması, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini etkileyebiliyor.

Kaynak: AA / Güncel

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