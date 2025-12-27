Haberler

ABD'de etkili olması beklenen kar fırtınası hava ulaşımını olumsuz etkiledi

ABD'nin kuzeydoğusunda beklenen şiddetli kar fırtınası nedeniyle binlerce uçuş iptal edildi ve gecikmeler yaşandı. New York bölgesindeki havalimanları en çok etkilenen yerler oldu.

Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre, beklenen kar fırtınası nedeniyle cuma gecesi itibarıyla ülke genelinde yaklaşık 1600 uçuş iptal edilirken, 7 bin 400'den fazla uçuşta da gecikme yaşandı.

En fazla aksama, New York bölgesinde hizmet veren John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı, Newark Liberty ve LaGuardia havalimanlarında görüldü.

Ulusal Hava Durumu Servisinden yapılan açıklamada, New York ve Connecticut eyaletinin güneyi için şiddetli kar fırtınası uyarısında bulunuldu ve bu bölgelerde yaklaşık 23 santimetreye kadar kar yağışının beklendiği ifade edildi.

New York Valisi Kathy Hochul da konuya ilişkin açıklamasında, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiğini belirterek, "Eğer yola çıkılması gerekiyorsa planlama yapılmalı, yavaş gidilmeli ve güvenli varış için yeterli zaman ayrılmalı." uyarısında bulundu.






