ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan kar fırtınası 300 bin kişiyi elektriksiz bıraktı - Haberler

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ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan kar fırtınası 300 bin kişiyi elektriksiz bıraktı

AA - Islam Doğru - Güncel
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ABD'nin kuzeydoğusunda etkili olan kar fırtınası 300 bin kişiyi elektriksiz bıraktı

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde bu hafta etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 300 bin abonenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

ABD'nin kuzeydoğu eyaletlerinde bu hafta etkili olan kar fırtınası nedeniyle yaklaşık 300 bin abonenin elektriksiz kaldığı belirtildi.

New York eyaletinin kuzey kesimlerinden, Pennsylvania ve Virgina'nın iç kesimlerine son iki gündür yağan kar hayatı olumsuz etkiledi.

New York eyaletinin Binghamton şehrinde aralıklarla yağan kar 37 santimetreye ulaşırken, Ulusal Meteoroloji Servisi hızı saatte 64 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle vatandaşları uyardı.

Pennsylvania'da 20, Batı Virginia ve Maryland'ın bazı bölgelerinde 15 santimetreyi bulan kar nedeniyle yollarda kazaların ve trafik yoğunluğunun olduğu ifade edildi.

Kar ve fırtına nedeniyle 200 bini New York eyaletinde olmak üzere 300 bine yakın abonenin elektriksiz kaldığı bildirildi.

Boston ve New York kenti gibi sahil şeridindeki bölgelerde ise aşırı yağış ve kuvvetli rüzgarın yer yer sel tehlikesine neden olduğu kaydedildi.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Islam Doğru - Güncel

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